Die Österreichische Post setzt auf die Fabasoft Cloud-Architektur. Innerhalb weniger Wochen kann die Österreichische Post AG nun für ihre Kunden Lösungen und Apps zur digitalen Dokumentenverwaltung umsetzen. "Für die Digitalisierung der Geschäftsprozesse von Mail Solutions haben wir uns für Fabasoft entschieden", berichtet Helmut Dobrovits, Key Account Manager Dokumentenlogistik der Österreichischen Post AG. "Fabasoft konnte der Post AG eine schnelle Entwicklungsumgebung bereitstellen, mit der das In- und Output-Management in der Dokumentenlogistik in nur zwei Monaten digital ausgerichtet wurde." Die gesamte Bearbeitungskette - Posteingang, Rechnungsbearbeitung und Sendungsverfolgung - laufen bei den Kunden der Post heute digital ab. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...