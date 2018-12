Schon in den vergangenen Monaten hatten politische Krisen und Konjunktursorgen die Märkte belastet. Am vorletzten Handelstag des Jahres rutscht der Dax nun auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Der Dax ist am vorletzten Handelstag des Jahres auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren abgesackt. Nach den wilden Szenen, die sich an den Tagen zuvor an der Wall Street abspielten, fiel der Handelsauftakt noch recht stabil aus. Dann aber setzte sich die Flucht aus Aktien fort. Der deutsche Leitindex büßte zuletzt 1,60 Prozent auf 10 464,20 Punkte ein.

Während der Frankfurter Handel zuletzt wegen der Weihnachtsfeiertage pausierte, war der Dow Jones Industrial an Heiligabend abgestürzt, hatte sich am Mittwoch aber kräftig erholt. Das könnte sich nun aber als Strohfeuer ...

