Wir hatten bereits letzte Woche gewarnt, dass sich das Chartbild der MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003) deutlich kritischer darstellt. Zu diesem Zeitpunkt durchbrach die Aktie ihre 200-Tage-Linie. Und kurz danach fiel auch das Zwischentief vom November bei 92,30 Euro. Damit war der Weg für weitere Abgaben frei. Und dass die Aktie die heute Früh anfänglich gut behauptete Tendenz als Reaktion auf die Super-Rallye der Wall Street des Mittwochabends nicht halten kann, ist ein Signal, das nur den Bären gefallen kann.

Zur Mittagszeit liegt MorphoSys an der Spitze der DAX-Verlierer … und in einer charttechnischen Schlüsselzone. Im Bereich 87/88,50 Euro finden sich mehrere markante Wendemarken seit Jahresbeginn, aber auch die markante Supportlinie in Form des Ende 2014 markierten Hochs von 88,50 Euro. Der Peak, der den höchsten Punkt der Aktie seit dem Sommer 2000 darstellte und der, ...

