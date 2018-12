- EU gewährt Frankreich einmaligen Verzicht auf übermäßiges Haushaltsdefizit- DE30 setzt Abwärtsbewegung im Feiertagshandel fort- Zalando (ZAL.DE) versagt bei der Rallye mit europäischen EinzelhändlernDie meisten europäischen Aktienindizes öffneten am Donnerstag inmitten eines schwachen Feiertagshandels höher. Die Stimmung in Europa wurde durch die hervorragende Stimmung in den Vereinigten Staaten gestern, sowie durch die heute an den asiatischen Börsen beobachteten Kursgewinne (Reserve für China) verstärkt. Es ist jedoch zu beachten, dass in Deutschland, Italien, Portugal und der Schweiz zu Beginn des heutigen Handels die Bären dominieren. Einzelhändler und Industrieunternehmen schneiden besser ab, während Versorgungsunternehmen und Lebensmittelunternehmen am meisten zurückbleiben. Im Gegensatz zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...