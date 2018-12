Nach der spektakulären Rally am Mittwoch kehrt wieder Ernüchterung an der Wall Street ein. Vor allem Bankaktien geraten unter Druck.

An der Wall Street startet der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Donnerstag mit 1,4 Prozent im Minus auf 22.558 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor ebenfalls in den ersten Handelsminuten 1,4 Prozent auf 2.434 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag 1,3 Prozent und 6.486 Punkten im Minus.

Bereits vorbörslich lagen alle 30 Werte des Dow-Jones-Index im Minus. Und diese Tatsache hat sich mit dem Handelsstart auch nicht geändert. Größter Verlierer des Standard-Börsenbarometers ist kurz nach der Handelseröffnung United Technologies mit einem Minus von 2,5 Prozent. Unter den Branchen mit Verlusten sind vor allem die US-Banken zu nennen: Goldman-Sachs-Aktien geben 1,8 Prozent nach, die von Morgan Stanley 1,6 Prozent.

Noch am Mittwoch hatte der Dow-Jones-Index der Standardwerte einen neuen Rekord aufgestellt. Insgesamt legte der Leitindex bei seinem gestrigen Anstieg um fast 1086 Zähler zu, so viele Punkte wie noch nie. Für alle drei Marktbarometer war es gestern der größte prozentuale Tagesgewinn seit dem 23. März 2009.

Nun droht den US-Börsen droht trotz der gestrigen Kursgewinne der schwärzeste Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...