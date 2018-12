Die Aktie der Commerzbank hat am Freitag vor den Feiertagen kaum eine Bewegung vollzogen. Dennoch ist die Aktie in einem deutlichen charttechnischen Abwärtstrend, zumal es an diesem Donnerstag wieder größere Abschläge gibt. Der Wert gab alleine innerhalb von einer Woche um mehr als 50 Cent nach. Dabei wurde mit der Marke von 6 Euro eine wichtige charttechnische Unterstützung nach unten durchkreuzt. Da die Aktie inzwischen deutlich unterhalb von 6 Euro notiert, wird es sehr schwierig sein, den ... (Frank Holbaum)

