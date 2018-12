Die Alibaba Aktie ist in den vergangenen Tagen weiter nach unten marschiert. Allein in den beiden Tagen vor Weihnachten fiel der Wert auf unter 120 Euro, die bisherige Unterstützung im Chartbild. Damit hat sich die Vermutung, es ginge weiter gen Süden, aus Sicht der Chartanalysten deutlich bestätigt. Nächste Kursziele liegen vermutlich bei etwa 100 Euro, einer weiteren sehr bedeutenden Supportzone. Damit würde sich ein Trend fortsetzen, der allein in den vergangenen drei Monaten zu einem Abschlag ... (Frank Holbaum)

