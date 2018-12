Die Amazon-Aktie ist an Heiligabend tief abgerutscht und hat damit die nächste horizontale Unterstützung durchbrochen. Damit hat sich der Abwärtstrend schon wieder bestätigt und es könnte zu weiteren Abwärtsbewegungen kommen. Das Weihnachtsgeschäft dürfte für den Online-Händler aber gut gelaufen sein. Die Einzelhändler hatten berichtet, dass in Deutschland viel eingekauft wurde. In aller Regel ist dann auch der Online-Handel ähnlich stark gelaufen.

