Amazon hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Dennoch sieht es für den US-Wert erneut nach einer Prüfung aus, die durchaus zu einem charttechnischen Abwärtstrend größerer Art führen könnte. Nach Meinung der Chartanalysten ist die Aktie ohnehin eher in einer schwierigen Position. Alleine in den vergangenen vier Wochen ist es um -7,5 % nach unten gegangen.

Mit Kursen von weniger als 1.300 Euro befindet sich die Aktie deutlich unterhalb wichtiger Hürden. Diese müssten zunächst überwunden werden, ... (Frank Holbaum)

