Die Daimler-Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich und verlor auch nach den Weihnachtsfeiertagen am Donnerstag an Wert. In den USA kam es gestern zu einem Kursfeuerwerk, nachdem der Einzelhandel ein brillantes Weihnachtsgeschäft verkündete. Der DAX startete zunächst gut in den Tag, geriet dann jedoch schnell wieder unter Druck und zog damit auch die Daimler-Aktie nach unten.

Aktuelles zur Aktie: Der Trend ist intakt!

Der gebildete Abwärtstrend ist nicht gebrochen worden und stellt ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...