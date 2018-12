Durch den Kurssturz der Deutschen Bank-Aktie dürften sich nun viele Anleger fragen, wie weit es denn überhaupt noch nach unten gehen kann. Der Kurs ist seit Jahresbeginn um rund 50 % gefallen, und das, obwohl die Zinsaussichten in Europa langsam aber sicher besser werden. Zwar hat die EZB für 2019 noch einen niedrigen Zins und keine Erhöhung ins Spiel gebracht, aber es zeichnet sich eine Wende ab. In den USA wird schon kräftig am Zinsrad gedreht und das wird auch in der Eurozone irgendwann der ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...