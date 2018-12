27. Dezember 2018 - 23:25 Uhr - Bitcoin und Altcoins haben am Donnerstag Abend gehörig an Wert verloren haben. Das aktuelle Niveau wäre jetzt sehr gut für eine Wende. - Der tiefe Fall des Bitcoins am Donnerstag Abend um über 5% in den Bereich um die 3.550 USD (Bitstamp) war eigentlich gar nicht schlecht. Wenn es dabei bliebe und er sich ab jetzt wieder nach oben bewegen würde. Warum? Der Blick auf den rechten 1-Tages-Chart des Bitcoins zeigt, dass der Bitcoin am Dienstag und am Mittwoch dieser Woche ...

