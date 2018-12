Der US-Präsident und Demokraten können sich im Haushaltsstreit nicht einigen. Trump beharrt weiterhin auf Milliarden für die Grenzmauer zu Mexiko.

Im Haushaltsstreit in den USA zeichnet sich keine Lösung ab. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Regierungsstillstand bis ins kommende Jahr hinzieht. Die Führung der Republikaner im Repräsentantenhaus teilte am Donnerstag mit, dass diese Woche keine Abstimmung mehr über ein Kompromisspaket geplant sei. Die Verhandlungen werden in der kommenden Woche fortgesetzt, hieß es weiter.

Beide Seiten beharrten auf ihren Positionen. US-Präsident Donald Trump forderte einmal mehr von den Demokraten im Kongress Milliarden Dollar für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, die Demokraten lehnten ab.

"Haben die Demokraten endlich begriffen, dass wir verzweifelt Grenzsicherheit und eine Mauer brauchen?", twitterte Trump am Donnerstag nach seiner Rückkehr von einem 29-stündigen Truppenbesuch. Drogen, Menschenhändler, Bandenmitglieder und Kriminelle müssten daran gehindert werden, in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...