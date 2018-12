Elon Musk bittet einen US-Richter, die Klage eines Rettungstauchers abzuweisen. Dass er den Briten einen "Pädophilen" nannte, sei nur eine "Schulhof-Kabbelei in sozialen Medien" gewesen.

Elon Musk versucht aus einem Rechtsstreit um seine Verbalattacke auf einen Rettungstaucher herauszukommen. Der US-Tech-Unternehmer bat einen Richter in Kalifornien, die Klage des Briten Vernon Unsworth abzuweisen.

Dass er den Taucher, der an der Rettung von in einer Höhle in Nordthailand eingeschlossenen Jungen beteiligt war, via Twitter einen "Pädophilen" genannt habe, sei nichts weiter als eine "Schulhof-Kabbelei in sozialen Medien", hieß es in einem Antrag Musks vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...