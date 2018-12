Die Chancen auf ein höheres Gehalt stehen gut- falls man rechtzeitig fragt.

Tagelang bereitete sich Elena Steinkamp auf ihr Gehaltsgespräch vor. Die junge Anwältin, die eigentlich anders heißt, wühlte sich durch Vergütungstabellen, sprach mit ehemaligen Kommilitonen und recherchierte im Internet. Am Ende forderte sie 350 Euro mehr, knapp zehn Prozent ihres monatlichen Bruttoeinkommens. Ihr Chef, Partner einer mittelständischen Kanzlei in Dortmund, reagierte zunächst abwehrend. Doch am Ende stimmte er zu.

Laut Philip Bierbach, Geschäftsführer der Vergütungsberatung Compensation Partners, hat sie damit alles richtig gemacht. Steinkamp wurden im vergangenen Jahr die ersten eigenen Mandanten zugeteilt, seitdem trägt sie deutlich mehr Verantwortung als vorher. "Wer eine Weiterbildung gemacht, ein großes Projekt betreut oder Führungsverantwortung übernommen hat, kann bis zu zehn Prozent mehr fordern", sagt Bierbach.

Das bedeute jedoch nicht, dass alle anderen keine Chance auf ein Plus im Geldbeutel hätten. So sollte der Arbeitgeber etwa auf die Inflationsrate reagieren, aber auch das generelle Gehaltsniveau der Branche berücksichtigen. Wer als Robotik-Experte arbeitet und ...

