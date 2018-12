Bald tritt das Brückenteilzeitgesetz in Kraft. Vereinfacht heißt das: So einfach und risikolos war der Schritt zu weniger Arbeit noch nie.

Das Jahr 2019 könnte das Jahr der Teilzeit werden. Denn am 1. Januar tritt das Brückenteilzeitgesetz in Kraft. Und das besagt in simplen Worten: So einfach und risikolos war der Schritt zu weniger Arbeit noch nie.

Ab Januar können Angestellte in Betrieben mit mehr als 45 Mitarbeitern jederzeit zwischen einem und fünf Jahre Teilzeit beantragen - und haben in diesem Zeitraum ein Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle.

Ein längst überfälliger Schritt, sagt Alexander Spermann, Arbeitsmarktexperte und Dozent an der Universität Freiburg. Denn bislang schreckte viele Beschäftigte die Aussicht, nie wieder in Vollzeit zurückkehren zu können, davon ab, überhaupt ihre Arbeitszeit zu reduzieren. "Das Gesetz hilft den Beschäftigten, aus der Teilzeitfalle herauszukommen", ...

