Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LMI: Lion E-Mobility am 27.12. -7,73%, Volumen 435% normaler Tage , PF8: European Lithium am 27.12. -7,14%, Volumen 93% normaler Tage , PNL: PostNL am 27.12. -5,42%, Volumen 127% normaler Tage , AB1: Air Berlin am 27.12. 13,41%, Volumen 35% normaler Tage , VJET: voxeljet am 27.12. 21,23%, Volumen 716% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 27.12. 23,14%, Volumen 217% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Sanochemia SAC 1.490 23.14% voxeljet VJET 1.990 21.23% Air Berlin AB1 0.009 13.41% PostNL ...

Den vollständigen Artikel lesen ...