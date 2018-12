Die Inflation ist niedrig, die Beschäftigung hoch - dennoch wächst die soziale Ungleichheit. Wie geht es Deutschland, was sind die größten Herausforderungen im neuen Jahr? Acht drängende Aufgaben für die Bundesregierung.

Zu Weihnachten kommt man endlich ein wenig zur Ruhe, kann das Jahr Revue passieren lassen und die Herausforderungen des kommenden Jahres erfassen. In dieser und der kommenden Kolumne werde ich den Versuch unternehmen, diese Herausforderungen zu skizzieren und einen Ansatz zur Lösung zu besprechen.

Wie in jedem Jahr, so gibt es auch am Ende des Jahres 2018 sehr unterschiedliche Einschätzungen. Für die einen geht es Deutschland blendend: Wir haben eine stabile Regierung, hohe Beschäftigung, und niedrige Inflation, während überall auf der Welt Chaos droht. Für andere ist die soziale Ungleichheit erdrückend, wie der Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen aus dem Oktober 2018 suggeriert.

Wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Weder leben wir im Paradies, noch droht die Welt unterzugehen. Dennoch muss man zum Jahreswechsel 2018/19 feststellen, dass Anzahl und Größe der bevorstehenden Aufgaben nicht geringer geworden sind. Viele Probleme sind seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten drängend - die Politik scheint sich der Lösung zu verweigern. Man kann das Jahr 2018 vor diesem Hintergrund wohl auch als verlorenes Jahr bezeichnen. Was sind die dringlichsten Herausforderungen?

Die internationale Ordnung wird in ihren Grundfesten erschüttert. Allen voran ist die westliche Wertegemeinschaft unter Druck geraten. Dass islamistische Kräfte, das kommunistische China und ein russischer Präsident, der den Zusammenbruch der Sowjetunion für die größte Katastrophe der jüngeren Geschichte hält, an diesem Prozess beteiligt sind, ist nichts Neues. Neu hingegen ist, dass der amerikanische Präsident sich quasi als Handlager dieser Gruppe begreift (falls er überhaupt etwas von internationalen Beziehungen versteht). Nun wird die Bundesregierung weder die erklärten Feinde der Demokratie und der liberalen und toleranten Ordnung noch den amerikanischen Präsidenten von ihrem Tun abbringen können. Sie kann aber die eigenen Widerstandskräfte in politischer und militärischer Hinsicht stärken. Das bedeutet, die erste Herausforderung ist die Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit in Deutschland und Europa. Viel ist schon geschehen, aber sowohl Justiz als auch Polizei und Bundeswehr brauchen mehr Ressourcen und öffentliche Unterstützung.Damit ist die zweite Herausforderung, nämlich die Stärkung des Zusammenhalts in der Europäischen Union (EU) angesprochen. Denn es scheint klar zu sein, dass die europäischen Länder gerade in Sicherheitsfragen, zum Teil aber auch ...

