Der Dax wird 2018 auf Jahresbasis mit einem deutlichen Minus beenden. Auch für den letzten Handelstag vor Silvester gibt es kaum ermutigenden Signale.

Der Dax geht an diesem Freitag in den letzten Handelstag eines schlechten Jahres. Der Index hat rund 22 Prozent seit seinem Allzeithoch Anfang des Jahres mit 13.596 Punkten verloren und ist damit nach klassischer Definition in einem Bärenmarkt. Dieser gilt als erreicht, wenn der Index mehr als 20 Prozent verloren hat.

Auch am Donnerstag stand am Ende ein Tagesminus von 2,4 Prozent bei 10.381 Punkten auf der Tafel. Die Aktie der Deutschen Bank fiel auf ein neues historisches Tief. Die einzige Hoffnung für Anleger: Bärenmärkte dauern nicht so lange wie Bullenmärkte. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am Freitagmorgen vor Handelsstart leicht über den Vortageswerten.

In den USA hält die Achterbahnfahrt der Indexkurven weiter an, zuletzt mit einem leicht positiven Abschluss von Dow Jones und S&P 500. Die Entwicklung auf den asiatischen Märkten ist zum Jahresende nahezu unverändert. Generell gibt es kurz vor Silvester kaum Signale für die Märkte, die Terminlage ist entsprechend ruhig.

1 - Der Asienhandel

Die Börsen in Japan sind am letzten Handelstag des Jahres schwächer gestartet. Unter Druck standen insbesondere Energietitel. Der Nikkei hielt damit Kurs auf seinen ersten Jahresverlust seit 2011. Der 225 Werte umfassende Index lag im Tagesverlauf ...

