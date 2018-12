Der IT-Dienstleister CSP Inc. (ISIN: US1263891053, NASDAQ: CSPI) zahlt eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar an seine Aktionäre, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 22. Januar 2019 (Record date: 7. Januar 2019). Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 0,60 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 9,25 US-Dollar (Stand: 27. Dezember 2018) einer aktuellen Dividendenrendite ...

