Der Regierungsstillstand in den USA belastet den Dollar weiter. Der Euro kann davon profitieren und seinen Kurs auf 1,1467 Dollar verbessern.

Die Furcht vor einem länger dauernden Regierungsstillstand in den USA hat den US-Dollar in der Nacht auf Freitag weiter belastet und dem Euro Rückenwind verliehen. Der Kurs des Euro stieg am Freitagmorgen bist auf 1,1467 Dollar. Die Europäische ...

