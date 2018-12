Die ehemalige Bayer-Tochter stand zuletzt wegen Produktionsausfällen unter Druck. Jetzt will Covestro in verschiedenen Bereichen nach möglichen Zukäufen suchen.

Der zuletzt unter Druck geratene Kunststoff-Hersteller Covestro geht auf Einkaufstour. "Wir können uns mehrere kleine, einige mittlere und einen großen Zukauf vorstellen. Groß heißt im Milliardenbereich", sagte Konzernchef Markus Steilemann in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Rheinischen Post". "Mit kleineren und mittleren Firmen sind wir in Kontakt." Die Zeiten für Zukäufe würden nach den jüngsten Kursrückgängen besser.

Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...