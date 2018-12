Was ist dran an den Schreckensszenarien, mit denen die Folgen der Digitalisierung beschrieben werden? Der Ökonom Enzo Weber sieht eher eine Verschiebung der Produktionsstätten und die Notwendigkeit von Weiterbildung.

Herr Weber, die Arbeitsmarkteffekte der Digitalisierung sind unter Ökonomen umstritten. Was sagen Sie: Ist der Roboter ein Jobkiller?Ja und nein. Ich erwarte, dass es auch in Zukunft einen hohen Bedarf an menschlicher Arbeitskraft geben wird. Die Digitalisierung dürfte die Zahl der Jobs unter dem Strich nicht senken, wohl aber die gesamte Arbeitswelt verändern. Wir müssen wir uns auf strukturelle Probleme und einen großen Anpassungsbedarf einstellen. Unsere Projektionen zeigen, dass durch die Digitalisierung in den kommenden Jahren rund 1,5 Millionen Stellen neu entstehen, aber ebenso viele auch wegfallen. Berufsbilder und Anforderungsprofile verändern sich, die Tätigkeit eines Schreiners etwa wird in zehn Jahren in den meisten Fällen nicht mehr die gleiche sein wie heute.

Wer gewinnt? Wer verliert?Gewinner der Digitalisierung sind generell die Höherqualifizierten. Der höhere Kapitaleinsatz macht ihre Arbeit produktiver, dadurch steigen die Löhne. Es wird Stellenzuwächse vor allem im IT-Bereich geben, aber auch bei Gesundheit, Pflege und kreativen Tätigkeiten, die sich nicht automatisieren lassen wie viele Prozesse in einer Fabrikhalle. Die Verlierer sind nicht, wie viele denken, primär die Geringqualifizierten - weil es von ihnen nach vielen Automatisierungswellen in den Betrieben gar nicht mehr so viele gibt. Geringqualifizierte waren früher die größte Gruppe am Arbeitsmarkt, heute sind sie die kleinste. Jetzt geht es eher um die Mitte: Die größten Veränderungen werden im Fachkräftebereich stattfinden, wo viele Routinetätigkeiten im Spiel sind. Dazu zählen auch Bürojobs, etwa in der Buchhaltung.

Kann man sagen, dass Industrieregionen durch die Digitalisierung am Arbeitsmarkt mehr Probleme bekommen als Dienstleistungszentren?Deutschland ...

