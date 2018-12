Was für ein Jahr für den Aschheimer Innovationsführer für digitale Finanztechnologie, Wirecard. Mit knapp 94,- EUR ist die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) in das nun auslaufende Jahr 2018 gestartet und kannte bis zur Aufnahme in den DAX eigentlich nur eine Richtung - nach oben. Als Liebling der Börsianer kennt man aber nicht nur Freunde und sah sich im Februar einer Short Attacke ausgesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...