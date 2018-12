Nach dem sprunghaften Handel am gestrigen Donnerstag liegen alle drei großem Indizes heute von Beginn deutlich im Plus.

Die letzte Handelswoche des Jahres wollen die US-Aktienmärkte versöhnlich beenden: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt zur Eröffnung 0,6 Prozent höher auf 23.270 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,7 Prozent auf 2.506 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq weist ein Plus von 0,7 Prozent und 6.627 Punkten auf.

Die Hoffnung der Anleger nun: Nach den deutlichen Kursabschlägen vor Weihnachten soll es nun zu einer Bodenbildung kommen, von der aus die Kurse wieder nachhaltig steigen.

Allerdings sollten sich die Investoren auf extreme Handelstage einstellen. Das machten bereits die vergangenen Handelstage deutlich. Nach dem Punkte-Rekordplus beim Dow Jones am Mittwoch dieser Woche verlief der Handel am gestrigen Donnerstag sehr sprunghaft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im Handelsverlauf bis zu 2,7 Prozent im Minus, doch in der letzten Stunde vor Handelsschluss setzte an den US-Börsen eine Aufholjagd ein. Der Index schloss letztlich mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 23.137 Zähler.

Der S&P 500 legte um 0,86 Prozent auf 2.488 Punkte zu, das war für den Index die stärkste Umkehrung innerhalb eines

