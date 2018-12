Ihr Jahres- und Allzeithoch hat die Wirecard-Aktie bereits am 4. September bei 199,00 Euro ausgebildet. Der Abwärtstrend, mit dem die Käufer schon seit einiger Zeit kämpfen und an dem die Aktie auch in den letzten Tagen erneut gescheitert ist, hat sich allerdings erst nach dem Zwischenhoch vom 4. Oktober gebildet.

Nachdem die Käufer in der ersten Dezemberhälfte mehrfach daran gescheitert sind, diesen Abwärtstrend zu überwinden, rutschte die Aktie in den Tagen vor Weihnachten etwas stärker ab. ... (Dr. Bernd Heim)

