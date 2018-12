Die Türkei und Russland planen ihr gemeinsames Vorgehen in der Region Idlib. Zuvor hatte die Türkei gedroht, in das Gebiet einzumarschieren.

Russland und die Türkei sprechen sich über die Zukunft Syriens nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen und insbesondere die Entwicklung in der Nordprovinz Idlib ab. "Wir wollen nun noch einmal über die Sicherheitslage in der Provinz Idlib und die Demilitarisierung in der Region sprechen", sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei dem Treffen der türkischen und russischen Außen- und Verteidigungsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...