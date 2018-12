Beiersdorf hat für die ersten 9 Monate solide Zahlen vorgelegt, blieb aber hinter unseren Erwartungen zurück. Der Umsatz stieg nur leicht um 2,2% auf rund 5,4 Mrd €. Dabei haben sich die regionalen Absatzmärkte sehr unterschiedlich entwickelt. In Europa konnte ein Umsatzplus von 3,2% auf rund 2,8 Mrd € erzielt werden. Der größte Zuwachs konnte erwartungsgemäß in den Regionen Afrika, Asien und Australien erzielt werden. Hier stieg der Umsatz um 4,8% auf rund 1,7 Mrd €. In Amerika sah es dagegen ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...