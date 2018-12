Avon konnte in den ersten 9 Monaten an die gefestigte Geschäftsentwicklung von 2017 anknüpfen. Der Umsatz blieb fast auf dem Vorjahresniveau und konnte um 0,6% auf rund 4,2 Mrd $ gesteigert werden. Auch unterm Strich hat Avon die Gewinnzone erreicht. Es wurde ein Gewinn von 0,09 $ pro Aktie erzielt. Im Vorjahr lag das Defizit noch bei 0,20 $ pro Aktie. Der positive Trend ist also erkennbar. Allerdings befindet sich der Konzern immer noch ein einer schwierigen Umstrukturierungsphase.

