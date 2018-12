Der Handyhersteller Samsung hat den Markennamen "Samsung Crypto Wallet" beantragt und erwägt offenbar die Integration von Kryptowährungen.

TOP-Meldung Samsung erhält Markennamen für mobile Krypto-Brieftasche Samsung hat einen Markennamen angemeldet, der darauf hinweist, dass der Elektronikhersteller eine Kryptowährungsgeldbörse in seine Smartphones integrieren wird. Der am 27. Dezember beim britischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Antrag bekräftigt die Berichte von Anfang Dezember, wonach die Integration von Kryptowährungen auf der Agenda von Samsung steht. Unter dem schlichten Titel "Samsung Crypto Wallet" verrät die Marke UK00003363431 nicht viele Details, aber der Name ist eindeutig genug. Es ist gängige Praxis, dass Unternehmen zahlreiche Markennamen registrieren, auch wenn nur eine Handvoll davon zur Vermarktung eines Produkts führen wird. So hat Samsung zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...