Mehr als 63.000 Menschen wurden in Brasilien 2017 getötet. Dennoch will Jair Bolsonaro das Waffenrecht liberalisieren. Kritiker schlagen Alarm.

Brasiliens künftiger Präsident Jair Bolsonaro will das Waffenrecht direkt nach seinem Amtsantritt an Neujahr per Dekret liberalisieren. "Mit einem Dekret wollen wir den Waffenbesitz für Bürger ohne Vorstrafen garantieren", schrieb der Ex-Militär am Samstag auf Twitter.

Bereits ...

