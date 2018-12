So, das war's mit dem deutschen Aktien-Jahr 2018. Denn anders als an der Wall Street wird hierzulande an Silvester nicht gehandelt. Deshalb schon jetzt die Schlussbilanz, die ziemlich mau ausfällt. Alle Marktsegmente zweistellig im Minus. Aber nach sechs "grünen" Jahren hintereinander war das wohl eine Frage der Zeit. Wichtiger ist das "Big Picture": Die große Infografik zur DAX-Familie 2008-18. Dividendenstrategien weiter schwach Die beiden via ETF investierbaren Dividendenstrategien konnten davon indes nicht sonderlich profitieren. Der DivDAX hat 2018 zwar leicht besser abgeschnitten als der DAX. Über die volle Distanz von acht guten und drei schlechten Jahren seit 2008 waren die Dividenden-Dickschiffe dagegen sogar etwas schlechter ....

