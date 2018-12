In den Dax-Indizes sehen Experten Aufholpotenzial bei Werten, deren Kurse zuletzt deutlich nachgaben. Verkaufen sollten Anleger hingegen zwei Überflieger des Jahres 2018.

"Prognosen sind sehr schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen." Dieses Bonmot ist so schön wie wahr. Prognosen sind besonders an der Börse schwierig, weil unzählige unvorhersehbare Dinge Einfluss auf den Kurs haben: Dieselskandal, Handelsstreit, Wetterkapriolen. All das beeinflusst die Erträge von Unternehmen und somit auch den Kurs. Jeder Aktienkurs ist an sich bereits eine Prognose. Denn er zeigt an, wie viel die zukünftigen Erträge des Unternehmens heute wert sind.

Jenseits der Börse versuchen vor allem Analysten, den Wert von Aktien zu bestimmen, indem sie diese zukünftigen Erträge schätzen und ...

