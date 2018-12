An Silvester läuft nach zwei Jahren das Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen in Finnland aus. Die Teilnehmer sind zufrieden - zur Blaupause taugen ihre Erfahrungen dennoch nur bedingt.

Beinahe hätte Sini Marttinen den Brief, der ihr Leben verändern sollte, weggeworfen. Hinter der jungen Frau lagen einige höchst erfolgreiche Jahre in Edinburgh, Kopenhagen und Brüssel, wo sie für eine finnische IT-Firma Schulungen gegeben hatte. Bis ihr Vater an Alzheimer erkrankte und sie beschloss, nach Finnland zurückzukehren. Da drehte sich ihr Glück: Binnen eines Jahres verlor sie ihren Job, weil sie nicht bereit war, erneut umzuziehen.

Die Jetsetterin stand vor dem Nichts, ohne Job, ohne eigene Wohnung, mit krankem Vater. Das war 2016. Finnland kämpfte mit den Spätfolgen der Finanzkrise, mit Rekordarbeitslosigkeit und Rezession. Marttinens Chancen auf einen Neubeginn standen denkbar schlecht. Da kam der Brief. Er sah bürokratisch aus, erzählt Marttinen, deshalb ließ sie ihn zunächst einmal liegen.

Zu ihrem Glück entschied sie sich schließlich doch anders - und las, dass sich ihr Leben von nun an ändern würde: Marttinen war in der Lotterie gezogen worden, als eine von 2000 zufällig ausgewählten Teilnehmern eines Jahrhundertexperiments zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Es soll helfen, die ganz großen Fragen zu beantworten. Nicht erst seit die neueste Debatte rund um Hartz IV entbrannt ist, hat die Idee eines Grundeinkommens auch in Deutschland Konjunktur. Linke wollen mit ihm Armut bekämpfen, Liberale Arbeitslosen zu Jobs verhelfen. Doch ob diese Ideen der Realität standhalten, war noch nie überprüft worden - bis das finnische Experiment kam.Jetzt läuft es nach zwei Jahren aus: Am 4. Dezember sind zum letzten Mal bedingungslos 560 Euro auf Marttinens Konto eingegangen. Ab Januar muss sie wieder beim Arbeitsamt vorstellig werden, um Unterstützung zu bekommen - oder besser gesagt: Sie müsste es. Denn Marttinen ist nicht mehr auf Hilfe vom Staat angewiesen. ...

