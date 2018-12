Wohin mit Plastikmüll? Gern nach China, wo er als Wertstoff in neuen Produkten verarbeitet werden soll, so die Devise deutscher Entsorgungsunternehmen in vergangenen Jahren. Doch Peking will den Abfall gar nicht mehr.

Ein Jahr nach dem Inkrafttreten strenger chinesischer Importregeln für Abfälle sind die deutschen Müllausfuhren eingebrochen. Nachdem man 2017 noch etwa 346 000 Tonnen Kunststoffabfälle nach China verschickt habe, seien es 2018 nur noch schätzungsweise 16 000 Tonnen gewesen, teilte der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) auf Anfrage mit. Das ist ein Rückgang um 95 Prozent. Der BDE bezog sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes für den Zeitraum Januar bis Oktober sowie Schätzwerte für die Monate November und Dezember.

Zur Einordnung: In Deutschland werden jährlich circa 6 Millionen Tonnen Kunststoffabfall gesammelt - nur rund 0,25 Prozent dieses Mülls landen ...

