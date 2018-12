Roche hat die Konkurrenz durch Biosimilars bisher gut verkraftet. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 6,7%. Auch beide Sparten sind in diesem Tempo gewachsen. Regional überzeugten die USA mit einem Umsatzanstieg von 12,6%. Dort brachte Roche einige neue Medikamente schneller auf den Markt als die Konkurrenz. In Europa schrumpfte der Umsatz dagegen um 2,4%. Von den neuen Medikamenten entwickelte sich vor allem Ocrevus gegen Multiple Sklerose sehr erfreulich. Der Umsatz hat sich auf 1,67 ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...