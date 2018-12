Fresenius muss Akorn nicht übernehmen, ist aber dennoch vom Erfolgskurs abgewichen. In den ersten 9 Monaten sank der Umsatz um 2%. Der Gewinn stieg dagegen wegen eines Sonderertrags um 16%. Auf bereinigter Basis betrug das Plus nur 2,9%. Verantwortlich für die schwache Entwicklung war die Tochter FMC, die ihre Jahresziele verfehlen wird. Zum einen läuft das Dialyse-Geschäft in den USA nicht wie geplant, zum anderen drücken Rückstellungen für einen Vergleich mit der US-Regierung und Abschreibungen ... (Volker Gelfarth)

