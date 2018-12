Novartis lag mit seinen 9-Monats-Ergebnissen im Rahmen unserer Erwartungen. Der Umsatz stieg um 6,7%, und der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt. Profitiert hat der Konzern vom Verkauf der Beteiligung am OTC-Joint-Venture an GlaxoSmithKline, der netto 5,7 Mrd $ in die Kasse spülte. Viel wichtiger ist aber, dass sich das aussagekräftigere operative Kernergebnis um 8,4% auf 10,4 Mrd $ verbessert hat. Überzeugt hat die Pharma-Sparte mit einem Umsatzwachstum von 9,1% auf 25,9 Mrd $. Besonders gefragt ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...