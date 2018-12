Die Bundeskanzlerin und Frankreichs Präsident Macron verlangen von Moskau die Freilassung ukrainischer Seeleute. Der Kreml nennt das inakzeptabel.

In der Ukraine-Krise hat Russland Forderungen Deutschlands und Frankreichs nach einer Freilassung ukrainischer Seeleute zurückgewiesen. Die Aufforderungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsident Emmanuel Macron seien inakzeptabel, teilte das russische Außenministerium am Wochenende auf seiner Internetseite mit.

Merkel und Macron hatten am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung betont, die Menschenrechtslage auf der von Russland annektierten Krim und die Anwendung militärischer Gewalt durch Russland in der Straße von Kertsch seien sehr beunruhigend. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz forderte in einem Interview mit der "Rheinischen Post" Fortschritte im Friedensprozess in der Ukraine. Erst dann sollte die EU die ...

