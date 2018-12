Microsoft rüstet die US-Armee mit Augmented Reality-Headsets aus.

Microsoft hat von der US-Armee einen Auftrag zur Lieferung von innovativen Augmented Reality-Headsets in Höhe von 480 Millionen Dollar erhalten. Das meldet "abc News". Die sogenannten "HoloLens" sind unter anderem mit Ziel-Laser und Reichweiten-Anzeige ausgestattet. Sie sollen laut Vertragstext die "tödliche Wirkung, Mobilität und Lageerfassung" ihrer Träger in dem Maße erhöhen, dass diese "allen gegenwärtigen und zukünftigen Gegnern überlegen" sein werden. Zunächst soll Microsoft lediglich 2.500 Headsets liefern, die zu Übungszwecken eingesetzt werden sollen. In dieser Zwischenzeit soll das Technologie-Unternehmen ...

