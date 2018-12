Mit der Akquisition will Engie Deutschland ihre führende Position im Markt für Technische Gebäudeausrüstung festigen und ihr Portfolio im Bereich Luft- und Klimatechnik, Kältetechnik und Gebäudeautomation vertiefen. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden

Die OTTO Luft- und Klimatechnik GmbH & Co. KG wurde vor 1967 gegründet und sieht sich heute als Marktführer in Deutschland in diesem Bereich. Das Unternehmen unterhält neben seinem Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Bad Berleburg weitere elf Standorte in ganz Deutschland. OTTO stattet Einkaufszentren, Krankenhäuser, Bürogebäude, industrielle Produktionslinien und Pharmalabore mit seinen Anlagensystemen und technischen Lösungen aus und berät und betreut Kunden aus Industrie, Gewerbe, Handel und der öffentlichen Hand. Neben der Planung und Umsetzung umfasst das Leistungsspektrum von OTTO auch maßgeschneiderten Service sowie die Wartung und Montage. Insgesamt 700 Mitarbeiter, darunter ein hoher Anteil an Fach- und Montagepersonal, werden ...

