Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 30.12. -19,05%, Volumen 116% normaler Tage , AB1: Air Berlin am 30.12. -18,28%, Volumen 46% normaler Tage , VJET: voxeljet am 30.12. -10,47%, Volumen 314% normaler Tage , KU2: KUKA am 30.12. 8,55%, Volumen 177% normaler Tage , RIGN: Transocean am 30.12. 8,62%, Volumen 54% normaler Tage , PAL2: Pantaflix am 30.12. 10,40%, Volumen 228% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Pantaflix PAL2 1.380 10.40% Transocean RIGN 7.060 8.62% KUKA KU2 50.800 8.55% voxeljet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...