Da viele Börsen am Dienstag geschlossen bleiben und der Großteil am Montag schon mittags schließt, ist zu erwarten, dass sich die Volatilität in der ersten Hälfte der Handelswoche in Grenzen hält. Am Freitag jedoch könnten die Märkte erneut Schwung aufnehmen, da wichtige Berichte veröffentlicht werden. Der Verbraucherpreisindex wird Aufschluss über die Wirtschaft in Europa geben, in den USA wird der wichtigste Arbeitsmarktbericht erwartet. Auch die Öllagerbestände werden in dieser Handelswoche noch veröffntlicht. NFP Bericht aus den USA (Freitag, 14.30 Uhr) Zu Beginn des neuen Jahres erwarten die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...