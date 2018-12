Amgen 0.82% trade2win (TRADE222): AMGEN ist mit über 20.000 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von über 23 Milliarden US-$ das größte Biotechnologieunternehmen. Die Firma hat zahlreiche etablierte Blockbuster am Markt und auch in der Entwicklungspipeline finden sich zahlreiche neue Stoffe. Anleger wie ich, die zwar überzeugt sind, dass die Biotechnologie ein großer Zukunftsmarkt ist, die aber keinerlei Spezialwissen im Bereich der Onkologie, der Herstellung von monoklonalen Antikörpern und Biosimilars haben, sollten auf das führende Unternehmen in der Branche setzen. Dies mache ich mit dem Kauf von AMGEN. (31.12. 11:43) >> mehr comments zu Amgen: www.boerse-social.com/launch/aktie/amgen Bechtle 0.24% ...

