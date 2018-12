Neben Reden und Reformen haben es 2018 auch eher peinliche Momente der Politiker in die Medien geschafft haben. Es gab Flugpannen und saubere Waldböden.

Politiker sind auch nur Menschen. Auch sie blamieren sich mit peinlichen Aktionen, ungewollter Komik oder haben einfach nur Pech. Allerdings geschieht das, anders als bei den Regierten, fast immer vor den Augen der Öffentlichkeit. Eine Auswahl der politischen Pannen und Peinlichkeiten des ausgehenden Jahres:

Nicht im Erst

Die parteilose AfD-Sympathisantin und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach twittert im Februar ein Bild mit der Überschrift "Wegen Kreuz im Logo: Strenggläubiger Muslim will keinen Jägermeister mehr trinken". Diese Nachricht scheint sie zu ärgern: "Hoppla, ich dachte Muslime dürfen keinen Alkohol trinken. Also kann Jägermeister diese Drohung gelassen hinnehmen", schreibt Steinbach unter das Bild. "Aber es ist schon dreist, was hier in Deutschland abgeht." Was Steinbach erst später merkt: Die Schlagzeile stammt nicht aus einer Nachrichtenredaktion, sondern von der Satireseite "Der Gazetteur" - und ist frei erfunden.

Gauland geht baden

Ende Mai gerät Alexander Gauland in Potsdam in eine peinliche Situation. Der AfD-Fraktionschef zieht an einem sommerlichen Dienstagabend im Heiligen See ein paar Bahnen, als Unbekannte am Ufer seine Kleidung stehlen. "Für Nazis ist hier kein Badeplatz", hätten die Diebe gerufen, sagt Gauland später. Als der 77-Jährige am Ufer zurück ist, haben Zeugen bereits die Polizei herbeigeholt. In den sozialen Medien kursiert ein Foto, auf dem der Politiker in nichts als einer Badehose von dannen zieht.

Söderchens Reise zum Mond

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt sich gern jugendlich und cool. Das kann bei Politikern schnell daneben gehen. So etwa im Oktober, als Söder wenige Tage vor der Landtagswahl im Freistaat ein Investitionsprogramm für Digitalisierung und Raumfahrt vorstellt. Denn Söder steht bei der Vorstellung des Programms vor einem großen Logo mit der Aufschrift "Bavaria One", das sein stilisiertes Konterfei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...