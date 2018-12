Das Jahr 2018 geht zu Ende und nun steht der Rückblick auf das Jahr 2018 an. Vor ein paar Wochen war klar, dass nur noch ein Wunder der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie helfen kann und zu diesem kam es nicht. Die Aktie ist mit einem großen Minus aus dem Jahr 2018 gegangen. Der Aktienkurs hat seit Beginn des Jahres fast 45 % an Wert verloren. Allein der letzte Handelstag brachte den Anlegern ein leichtes Lächeln zurück. In Summe konnte die Aktie in der letzten Woche des Jahres rund 3,5 % zulegen.

Der ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...