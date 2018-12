Die Intel-Aktie beendet das Jahr 2018 nahezu unverändert. Der Kurs steht am letzten Handelstag leicht im Plus. Nach einem starken Beginn ging der Kurs in der zweiten Hälfte des Jahres wieder zurück. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 2,48 %, damit gehört Intel sicherlich nicht zu den großen Dividendenperlen. Aber immerhin schüttet das Unternehmen konstant eine Dividende aus und es kam in den letzten 26 Jahren zu keiner Senkung.

