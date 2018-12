Namhafte institutionelle Investoren haben 182 Millionen Dollar in das Krypto-Projekt des New Yorker Börsen-Betreibers investiert.

TOP-Meldung Bitcoin-Projekt des New Yorker Börsen-Betreibers bringt 182 Mio. Dollar ein Das Kryptowährungsprojekt der Intercontinental Exchange (ICE), Bakkt, berichtete am Montag über eine erfolgreiche Finanzierungsrunde von einer Reihe namhafter institutioneller Investoren in Höhe von 182,5 Millionen US-Dollar. ICE, der Betreiber mehrerer globaler Börsen, einschließlich des New York Stock Exchange, gründete Bakkt, um eine Handelsplattform aufzubauen, die es Verbrauchern und Institutionen ermöglicht, digitale Vermögenswerte zu kaufen, zu verkaufen, zu speichern und auszugeben. Dies ist die erste institutionelle Finanzierungsrunde von Bakkt. An...

