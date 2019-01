In Deutschland ist die Silvesternacht mit großen Partys und viel Feuerwerk gefeiert worden. Davor hatten schon Millionen Menschen in anderen Ländern das Jahr 2019 willkommen geheißen.

Mit Feuerwerken im ganzen Land haben die Menschen in Deutschland den Jahreswechsel gefeiert. In Berlin kamen Hunderttausende zur Party am Brandenburger Tor, wo ab Mitternacht der Himmel vom Feuerwerk minutenlang bunt erleuchtet wurde.

Die Silvesterfeier in der Hauptstadt gilt als größte in Deutschland. Auf der Bühne standen Musikstars wie DJ Bobo und Nico Santos.#

Auch in Nordrhein-Westfalen begrüßten die Menschen mit großen Partys das neue Jahr. In Düsseldorf und Köln blieb es nach Angaben der Polizei zunächst friedlich.

In München feierten die Menschen ebenfalls ausgelassen. Dort explodierte das Silvesterfeuerwerk unter anderem am Marienplatz und über der Frauenkirche.

In der zentralen Innenstadt von Hannover gab es in diesem Jahr erstmal ein Böllerverbot - und das kam laut gut Polizei an. Wie sie am Silvesterabend mitteilte, warfen viele Menschen, die im Zentrum der Innenstadt feiern wollten, Raketen und Böller freiwillig in mit Wasser gefüllte Tonnen.

Berlin zog traditionell auch viele Silvestergäste aus dem Ausland an. Schon am Nachmittag wurde die Partymeile am Brandenburger Tor geöffnet.

An den Eingängen bildeten sich Schlangen, wie die Sprecherin der Veranstaltung sagte. Dies war auch den Sicherheitskontrollen geschuldet. Anderthalb Stunden vor Mitternacht war es dann so voll, dass ...

