Wie wird die Welt im Jahr 2019 aussehen? Wie in jedem Jahr fragen wir auf der Schwelle ins neue Jahr, was die Zukunft bringen mag. In den vergangenen Jahren wurden wir dabei stets aufgeregter: die Welle von Nationalismus und Populismus, die jeden Teil der Welt erfasst hat, das Brexit-Votum, die Wahl von Donald Trump, der Aufstieg Chinas und der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik. Wohin steuern wir in 2019? Wird alles noch schlimmer? Oder kann die Menschheit aufatmen und einer neuen Morgenröte entgegen gehen?

Seit den frühen Achtzigerjahren waren die Zahlen und Szenerien auf dem Tisch, in der Zwischenzeit sind diese Prognosen Wirklichkeit geworden: die Welt ist überbevölkert und die Natur steht vor dem Kollaps. Klimawandel und Migration sind die Top-Themen auf der Agenda für das Jahr 2019, alles andere ist in seiner Wichtigkeit und Dringlichkeit davon abgeleitet. Diese beiden Mega-Herausforderungen werden allerdings nicht ausreichend adressiert: Donald Trump ist aus dem Klimaabkommen von Paris ausgestiegen und möchte eine Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen. Beides sind keine erbaulichen und nachhaltigen Konzepte, mit denen man dem Klimawandel und der weltweiten Migration begegnen könnte.

Die Volksrepublik gilt, auch in der Bundesrepublik, als ein Muster-Land, in dem Ökologie und Ökonomie in einer harmonischen Symbiose leben. In der Tat kann der Rest der Menschheit froh sein, dass die Führung in Peking zumindest ihr Augenmerk auf die Lebensqualität, vor allem saubere Luft und trinkbares Wasser, für die Menschen in China gelegt hat. Gleichzeitig verbraucht ein US-Amerikaner immer noch dreieinhalbmal so viel Ressourcen wie ein Chinese. Ohne die USA kann also der Klimawandel nicht wirksam bekämpft werden.

In Sachen Migration ist die Volksrepublik allerdings ein noch größeres Pulverfass als die USA es sind. Die Minderheiten in China, die sich vor dem Amtsantritt von Präsident Xi Jinping als Teil des Landes fühlen konnten, werden nunmehr immer stärker an die Seite gedrängt und verunglimpft. Sei es die tibetanische oder die muslimische Kultur im Reich: beide werden eliminiert, während ich diese Zeilen schreibe; die Menschen sollen maximal assimiliert werden. Chinas Führer geht den Weg, den die Herren Putin, Erdogan und Modi gehen (und der von Donald Trump bewundert wird): Ausgrenzung von Menschen anderen Aussehens, Sprache und Religion. Auch wenn die USA unter Donald Trump verwahrlost ...

